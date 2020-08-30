Оппозиция объявила о «падении режима» Джукановича в Черногории

На выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция, свидетельствуют данные exit poll.

Как сообщает НПО «Центр мониторинга и исследований», коалиция «За будущее Черногории» и еще несколько оппозиционных партий и движений получают в целом 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов – 33%, передает РИА «Новости».

При этом сама коалиция «За будущее Черногории» и ДПС набирают приблизительно равное число голосов, передает ТАСС.

Лидер коалиции профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич заявил: «Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал».

«Их подстрекающая риторика вела к одной цели – снизить явку. А явка составила около 77%», – сказал Кривокапич, призвав граждан оставаться дома и спокойно ждать результатов подсчета голосов.

Кривокапич заявил, что «режим совершенно точно пал, по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии только возрастет». Блоки «За будущее Черногории», «Мир – наша нация» и «Черное на белое» намерены создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку бессменного лидера страны Мило Джукановича.

Кривокапич подчеркнул, что «не желает сотрудничать с президентом, который не является президентом всех граждан Черногории». Он выразил надежду, что «господин Джуканович подаст в отставку после определенных недвусмысленных действий».

Напомним, власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на парламентские выборы и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране. Проевропейский Центр демократического перехода сообщил, что явка составила 75,9%.

Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.

Такая политика Джукановича вызвала недовольство в обществе, которое особенно обострилось после попытки черногорского президента упразднить в стране Сербскую православную церковь и создать «черногорскую церковь» по украинской модели.