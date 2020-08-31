Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает поражение своих сторонников на выборах в парламент, он призвал дождаться официальных результатов.

Он сообщил, что «обработаны 90% голосов», передает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Черногории.

«Вместе с традиционными коалиционными партнерами мы набираем 40 мест в парламенте», – сказал Джуканович, добавив, что его Демократическая партия социалистов «остается самой сильной партией в стране».

Джуканович отметил, что «говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат».

По его словам, в стране построено «демократическое европейское общество», поэтому ДПС признает победителя «после подведения окончательных результатов».

Он напомнил, что его партия «достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости», и поздравил «все партии, участвовавшие в выборах».

Напомним, как свидетельствуют данные exit poll, на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция. НПО «Центр мониторинга и исследований» сообщает, что коалиция «За будущее Черногории» и еще несколько оппозиционных партий и движений получают в целом 50,3% голосов. Лидер коалиции профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич заявил о «падении режима» Джукановича.

Парламентские выборы 2020 в Черногории – одиннадцатые по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Парламент (Скупщина) является законодательным органом, состоящим из 81 депутата.