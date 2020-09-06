Солодов открыл ярмарку «Елизовская осень» на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поучаствовал в торжественном открытии ярмарки «Елизовская осень» в городе Елизово.

Глава региона, обращаясь с праздничной сцены к собравшимся, напомнил, что ярмарка проходит уже 34 раз.

«Испокон веков на Руси ярмарка всегда была особой частью нашей жизни. Это и возможность приобрести наши замечательные фермерские продукты, качественные, самые правильные, самые лучшие. Это и праздник, гуляние, возможность встретиться друг с другом. Мы наконец-то возвращаемся к обычной нашей жизни, по которой мы так скучали прошлые месяцы. Пусть настроение, которым мы сегодня вместе с вами заряжаемся, сохранится на долгие дни», – цитирует Солодова сайт администрации Камчатского края.

Губернатор прошел по ярмарочным рядам, пообщался с жителями, приобрел фермерские продукты – аджику из черемши, выпечку и перепелиные яйца. В этот раз в «Елизовской осени» принимали участие более 350 участников.

Общая протяженность торговых рядов в центре Елизово – один километр. У местных фермеров и умельцев можно было приобрести овощи, мясо-молочную продукцию, соленья и маринады, грибы, ягоды, камчатские сувениры и продукцию рукодельниц.