Шойгу вручил кубок Армейских игр команде России Индия оценила значение военных учений с Россией 6 сентября 2020, 05:13 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель индийских ВМС коммандер Вивек Мадвал прокомментировал военно-морские учения России и Индии Indra Navy-2020. По его словам, учения «олицетворяют длительные стратегические отношения между двумя военно-морскими силами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press Trust of India. Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы. Также отрабатывались тактическое маневрирование, связь, фотосъемка с воздуха. Учения проходят в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи. Формат объясняется ситуацией с коронавирусом. В учениях с российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома», с индийской – фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай», корвет «Килтан», танкер «Шакти». В воскресенье со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась направлять своих военнослужащих в Россию на стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Индийское минобороны объясняет решение ситуацией с коронавирусом.

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