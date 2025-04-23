Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.



Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.