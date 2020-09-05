В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У скончавшихся пациентов подтвердили пневмонию. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 4891 человек. В городе выявлено 265,7 тыс. случаев COVID-19, свыше 220,4 тыс. пациентов выздоровели, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в столице за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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