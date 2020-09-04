Кремль рассказал о подготовке визита Лукашенко в Москву

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. В Кремле уточняли, что встреча должна пройти в ближайшие две недели.

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