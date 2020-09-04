Карантин из-за COVID введен в Московской духовной академии

Карантин введен в Московской духовной академии, главном учебном заведении Русской православной церкви, после обнаружения коронавируса у ее ректора епископа Звенигородского Феодорита, сообщили в РПЦ.

«В связи с выявлением у ректора Московской духовной академии Преосвященного епископа Звенигородского Феодорита коронавирусной инфекции в академии введен карантинный режим», – передает РИА «Новости» сообщение рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Московская духовная академия – старейшее высшее учебное заведение России. Она была основана в последней четверти XVII века. Феодорит возглавил академию менее 10 дней назад после того как священный синод РПЦ освободил от этой должности епископа Питирима.

Напомним, в августе у десяти насельников Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Псковской области выявили коронавирус.

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