По делу о торговле младенцами собрались арестовать отцов-геев

В рамках дела о торговле детьми СК России планирует аресты фигурантов с «нетрадиционной сексуальной ориентацией», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми». Запланированы аресты новых фигурантов – «одиноких мужчин» с российским гражданством. Детей им «родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО».

Как отметил источник, указанные мужчины в соответствии с законом не могли быть донорами при ЭКО, поскольку «у них нетрадиционная сексуальная ориентация». Теперь их могут обвинить в покупке детей.

СК собирается завершить расследование уголовного дела до конца 2020 года.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, арестованных ранее в рамках этого дела, заявил, что «нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны», по мнению СК, «являются квалифицирующими признаками».

Как пояснил адвокат, в соответствии с законом «для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет». Кроме того, ЭКО рассматривают как «способ медицинской помощи, лечение бесплодия», но «одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не от чего лечить».

Следователи изъяли документы с информацией о мужчинах, которые с 2014 года «прошли через фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии».

Как сообщил Трунов, «одиноких отцов» вызывают в СК, где выясняют, «с кем они заключали договора», и предупреждают, что детей будут «перенаправлять в детдом, пока идет следствие». Сейчас «известно о десяти одиноких отцах», которым, по словам адвоката, собираются «предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими».

Напомним, по делу уже арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. Как сообщал Трунов, Свитнев находится в Праге.

Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

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