Суррогатную мать с Украины объявили в розыск по делу о торговле людьми в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве объявило в федеральный розыск гражданку Украины Ирину Когут по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в данный момент «по делу о торговле детьми объявлена в федеральный розыск гражданка Украины Ирина Когут 1987 года рождения, которой заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»)», передает ТАСС.

По версии следствия, украинка в 2014 и в 2016 годах родила трех детей, после представила в Тверской отдел ЗАГС заведомо ложные сведения об их родителях и с помощью подложных документов переправила младенцев на территорию Филиппин, «где дети были переданы за денежное вознаграждение неустановленным лицам».

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца арест другим фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей: это Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панаиоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Они будут находится в СИЗО до 14 декабря.

При этом сообщалось, что Мельников якобы подбирал суррогатную мать для артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Галкин позже заявил, что не знаком с Мельниковым.

Менеджер Чернышова и юрист компании «Росюрконсалтинг» Емашев дали признательные показания и попросили следствие о заключении досудебного соглашения. Они обязались содействовать следователям, изобличить соучастников, сообщить об их роли, способах конспирации, лицах, получивших детей, и других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетними.

Также в федеральный розыск был объявлен основной фигурант – Константин Свитнев. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, сообщал, что подозреваемый находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело возбудили в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми») после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

Позднее часть ст.127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК.

В квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позже правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Между тем на Украине руководители одной из клиник Киева организовали схему по продаже новорожденных детей заграницу, новорожденных продавали в Китай. В июне украинских младенцев в вышиванках вручили иностранцам.