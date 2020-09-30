Москва ответила на заявление Берлина в ООН по Навальному

Заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на сессии Генассамблеи ООН продолжают антироссийскую линию Берлина по якобы «отравлению» блогера Алексея Навального, говорится в комментарии МИД России.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН. Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому «отравлению» Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования германской стороной, инициировавшей всю эту кампанию, трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи о предоставлении доказательств так называемого «отравления». Нам не отвечают и на вопросы к врачам клиники Charite. Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей», – добавили в министерстве.

Ранее Маас заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным.

В Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.