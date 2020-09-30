В России объяснили подоплеку действий США против «Северного потока – 2»

Действия американской стороны в отношении «Северного потока – 2» вызваны стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Сегодня существует проблема «Северного потока». Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов», – приводит его слова РИА «Новости».

«Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов выразил сомнения в том, что отношения России и США сильно изменятся после американских президентских выборов. «Мне очень хочется верить, что завтра мы проснемся в другом мире, но <...> вряд ли произойдут серьезные изменения <...> в отношениях между США и Россией, кто бы ни стоял у руля Белого дома», – приводит его слова ТАСС.

«Президенты [США] ставили задачу улучшить отношения, расширить их, но потенциал их вообще не задействован на сегодняшний день», – добавил Антонов.

Помимо этого, он отметил, что введенные США санкции создают трудности для развития местного бизнеса, представители которого заинтересованы в сотрудничестве с Россией и в расширении своего присутствия на ее рынке.

«Ну и, конечно же, политические контакты между нами нуждаются <...> в обновлении», – указал посол.

По его словам, Вашингтон пока не готов принимать во внимание российские озабоченности в области стратегических вооружений.

Тем не менее, отметил Антонов, предложение президента Владимира Путина о проведении встречи лидеров пятерки постоянных членов СБ ООН по-прежнему актуально.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие СМИ писали, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» является делом чести для Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

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