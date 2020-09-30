Посол Азербайджана оценил позицию Армении по признанию Карабаха

Признание армянской стороной независимости Нагорного Карабаха будет означать «сожжение всех мостов», заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», – сказал он РБК.

Также посол назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «виновником трагедии» и обвинил его в попытках разрушить переговорный процесс своими жесткими заявлениями.

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что Азербайджан не преследует цель выгнать армян из Карабаха, но хочет «вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили».

Вместе с тем посол заявил, что в качестве решения конфликта его сторона видит вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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