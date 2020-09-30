Песков признался, что не надевал маску в кино

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что сам не надевал маску, когда ходил в выходные с детьми в кино, и сам же раскритиковал себя за проявленную беспечность.

«Люди сидят в кино, в масках-то никто не сидит. Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре и никто там особо в масках не сидит. Да, что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков заметил, что требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима обоснованы. «Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все внимательно предпринимают меры предосторожности. Безусловно, это ведет к росту количества инфицированных», – сказал он. «Каждый в отдельности должен стать осторожным и тогда все будет нормально», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил также, что «сам по себе вирус никуда из нашей страны не делся, собственно как и с земного шара». «Мы это видим и фиксируем все», – добавил он. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, насколько связан рост количества инфицированных коронавирусом с работой предприятий сферы услуг и развлечений.

«Вопрос можно бесконечно задавать, что собственно уважаемые наши журналисты и делают. И все отвечают одинаково. Здесь сказать абсолютно нечего. Да, функционирует все. Люди передвигаются, люди летают, дети ходят в школы, молодежь ходит в институты», – заключил он.

Песков также опроверг слухи о строгом карантине для чиновников администрации президента из-за COVID-19.

«Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В Администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие - это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что в АП якобы были введены строгие карантинные меры и особый режим работы.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 176 286 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 958 257 человек, из них 5858 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

Накануне, 29 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8232. Таким образом, число новых случаев выросло на 249.

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