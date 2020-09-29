В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8232 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 167 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8232 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2300, Санкт-Петербурге – 251, Московской области – 209.

Всего в стране выявлен 1 млн 167 тыс. 805 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 952 тыс. 399 человек, из них 6479 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 160 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 тыс. 545 человек.

Накануне, 28 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8135. Таким образом, число новых случаев выросло на 97.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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