В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,176 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2308, Санкт-Петербурге – 276, Московской области – 222.

Всего в стране выявлено 1 176 286 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 958 257 человек, из них 5858 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

Накануне, 29 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8232. Таким образом, число новых случаев выросло на 249.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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