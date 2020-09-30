Армения назвала имя погибшего пилота сбитого Су-25

Погибшим пилотом сбитого истребителем F-16 армянского штурмовика Су-25 был майор ВВС Армении Валерий Данелин, сообщили в МИД республики.

«Одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме «Гянджа» в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет Су-25 ВС Армении, выполнявший в воздушном пространстве республики – Варденисском районе – боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты. Погиб пилот вооруженных сил РА майор Валерий Данелин», – передает РИА «Новости» сообщение армянского МИД.

В министерстве заявили, что это «не первая провокация ВВС Турции». «Провокационные турецкие полеты осуществляются также вдоль армяно-турецкой границы, в некоторых случаях пересекая и нарушая воздушное пространство Армении. Двадцать седьмого сентября, на том же участке армяно-азербайджанской границы, турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района», – говорится в сообщении ведомства.

По данным армянского МИД, вооруженные силы Турции прибыли в Азербайджан во время широкомасштабных учений с 29 июля по 13 августа и до сих пор остаются там. «Провокационные действия турецких вооруженных сил серьезно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий... Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких вооруженных сил, в том числе авиации, из зоны конфликта», – заявили в министерстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, а также указал на вовлеченность Турции в конфликт в Карабахе.

Во вторник вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Российский лидер выразил «серьезную озабоченность» в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.