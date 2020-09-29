Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

В настоящее время есть угроза существованию армянского народа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, в Нагорном Карабахе идет война, в которую вовлечено огромное число военнослужащих.

Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары в Карабахе, передает РИА «Новости».

Он заявил также, что действия Армении в Карабахе стали ответом на агрессию Азербайджана.

«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону», – сказал Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что международное сообщество «должно осудить агрессию Азербайджана и Турции».