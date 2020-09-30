Второй этап вакцинации от коронавируса начался в Москве

Второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования начался в Москве, вторую прививку сделали шесть человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», планируется вакцинировать порядка 20 человек, передает ТАСС.

«Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения. По результатам первой прививки, а ее уже сделали уже более 5,7 тыс. человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», – добавила она.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.

Кроме того, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД