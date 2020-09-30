Накопительную часть пенсии предложили отменить

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

В письме, размещенном на сайте организации, говорится, что этот вопрос не решен и он «приводит к правовым коллизиям». Свою позицию ФНПР объясняет тем, из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

В законодательстве указывается, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, отмечают в ФНПР.

Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.

В федерации считают, что такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

Также профсоюзы предложили отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий. Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как можно отказаться от пенсии.