Как можно отказаться от пенсии?

Отказаться от пенсии можно, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). При этом отказник может либо перенести получение пенсии на несколько лет, либо полностью отказаться от начислений в пользу другого лица, фонда или учреждения, исходя из соображений благотворительности.

Одним из таких отказников, возможно, оказался журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. «Я активно работающий и неплохо зарабатывающий человек. На пенсию я намеренно не претендую и физически ее не получаю», – сказал Сванидзе газете ВЗГЛЯД.

Отметим, что законодательство предусматривает отказ от пенсии путем подачи заявления о переносе ее выплаты на более поздний срок. «В таком случае пенсия будет копиться на пенсионном счету гражданина. Затем, когда он начнет ее получать, размер выплат будет увеличен относительно времени, на которое пенсионер откладывал ее получение», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации РФ, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Но если вы решили отказаться от пенсии из благородных побуждений, тогда необходимо написать соответствующее заявление в ПФР. В письме необходимо указать, что вы распоряжаетесь перечислять выплаты в какой-нибудь детский дом, благотворительный фонд или частному лицу. В противном случае ваши начисления просто растворятся в общем государственном «котле», – отмечает сенатор.

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Собеседник добавил, что в его практике пока не было прецедентов отказа от государственной пенсии. Что касается тех, кто переносит выплату пенсии на более поздний срок – их тоже немного. «Однако если отложить выплату пенсии на пять лет – это увеличит ее размер примерно в полтора раза», – говорит Рязанский.

«Кроме того, в отличие от пенсии накопительной, которая является вашей собственностью, страховую пенсию получить «разом» не получится, потому что она рассчитана на ежемесячное получение до конца жизни. Это социальная гарантия государства», – поясняет член Совфеда.

«Но если человек юридически оформил не перенос, а именно отказ от страховой пенсии – тогда обратной дороги у него не будет и «переиграть» свое самонадеянное решение он не сможет», – констатирует сенатор.

Тем не менее, пенсионные права за гражданами РФ сохраняются пожизненно, уточняет собеседник. «Даже в случае полного отказа от страховой пенсии государство не оставит человека совсем без копейки и через пять лет будет выплачивать ему минимальную, так называемую социальную пенсию», – резюмирует Рязанский.

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