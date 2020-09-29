Збруев удивился, как пенсии может хватать на жизнь

Каждый пенсионер должен где-то подрабатывать или находить еще какие-то средства, потому что пенсии не хватает, заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев.

На прошлой неделе в Министерстве финансов объяснили россиянам, что не повышают пенсии работающим пенсионерам, так как эти граждане уже получают зарплату, растущую в целом по экономике.

«Как пенсии может хватать? Пенсия, это всегда намного меньше, чем ты мог бы заработать. По всей вероятности, каждый пенсионер должен где-то подрабатывать или находить еще какие-то средства, потому что ее не хватает», – говорит Збруев.

При этом он отмечает, что при подсчете пенсии учитывается многое. В его случае, это и звание народного артиста РСФСР.

«Но несмотря на все надбавки, звания, все равно один ответ – не хватает. Но я сам не знаю, сколько получаю, потому что я работаю», – заключил Збруев.

Ранее о своих пенсиях рассказали в комментарии газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который получает «тысяч 26», и политолог и журналист Анатолий Вассерман, государственные выплаты которого составляют всего одну двадцать пятую от его регулярных доходов.