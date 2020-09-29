Сванидзе объяснил, почему не претендует на государственную пенсию

«Я активно работающий и неплохо зарабатывающий человек. Мне пока, в общем-то, неудобно претендовать еще и на пенсию от государства», – заявил газете ВЗГЛЯД российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио Николай Сванидзе.

На прошлой неделе в Министерстве финансов заявили россиянам, что работающим пенсионерам не индексируют пенсии, потому что эти граждане уже получают зарплату, растущую в целом по экономике. Также глава ведомства Антон Силуанов заверил, что вопросы обеспеченности работающих и неработающих пенсионеров решаются.

«Я работающий человек и пока физически просто не получаю пенсию, поэтому касательно себя сказать ничего не могу. А что касается моего представления в целом о размерах пенсий, то, конечно, она у нас ужасна, минимальна. Все люди, которые в силах дотащить себя до работы или работать в онлайне, в зависимости от профессии, они, конечно, стараются заработать», – говорит Сванидзе.

Он также подчеркнул, что российская пенсия «унизительна для людей» и совсем не позволяет им поддерживать привычный образ жизни.

«Но лично я пока на пенсию намеренно не претендую, потому что я активно работающий и неплохо зарабатывающий человек. Мне пока, в общем-то, неудобно претендовать еще и на пенсию от государства», – рассказывает Сванидзе.

Ранее о своей пенсии в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев, который не знает, сколько получает, потому что работает. При этом он отметил, что российские пенсионеры просто вынуждены подрабатывать или находить еще какие-то средства, поскольку выплат от государства просто не хватает.