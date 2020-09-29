Сванидзе объяснил, почему не претендует на государственную пенсию

Взгляд
29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...

В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...

Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...
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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Сванидзе объяснил, почему не претендует на государственную пенсию

       29 сентября 2020, 14:38
    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Я активно работающий и неплохо зарабатывающий человек. Мне пока, в общем-то, неудобно претендовать еще и на пенсию от государства», – заявил газете ВЗГЛЯД российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио Николай Сванидзе.

    На прошлой неделе в Министерстве финансов заявили россиянам, что работающим пенсионерам не индексируют пенсии, потому что эти граждане уже получают зарплату, растущую в целом по экономике. Также глава ведомства Антон Силуанов заверил, что вопросы обеспеченности работающих и неработающих пенсионеров решаются.

    «Я работающий человек и пока физически просто не получаю пенсию, поэтому касательно себя сказать ничего не могу. А что касается моего представления в целом о размерах пенсий, то, конечно, она у нас ужасна, минимальна. Все люди, которые в силах дотащить себя до работы или работать в онлайне, в зависимости от профессии, они, конечно, стараются заработать», – говорит Сванидзе.

    Он также подчеркнул, что российская пенсия «унизительна для людей» и совсем не позволяет им поддерживать привычный образ жизни.

    «Но лично я пока на пенсию намеренно не претендую, потому что я активно работающий и неплохо зарабатывающий человек. Мне пока, в общем-то, неудобно претендовать еще и на пенсию от государства», – рассказывает Сванидзе.

    Ранее о своей пенсии в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев, который не знает, сколько получает, потому что работает. При этом он отметил, что российские пенсионеры просто вынуждены подрабатывать или находить еще какие-то средства, поскольку выплат от государства просто не хватает.


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