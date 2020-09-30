Горбачев рассказал, как выглядел бы мир при сохранении СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить.

«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен – история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», – сказал Горбачев в интервью британской The Times, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не хотел развала СССР, но радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году все-таки добили Союз, не думая о последствиях.

Горбачев также выразил уверенность, что причиной развала страны была не перестройка. В то же время ошибки, среди которых опоздание с проведением реформ, децентрализация и слабая экономическая политика, он признал.

При этом в числе реальных результатов этой политики он называет прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.

«И главное – мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно», – добавил Горбачев.

Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как группа людей, назвавших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), сделала последнюю попытку спасти Советский Союз, которая привела к прямо противоположному результату.