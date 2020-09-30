Тихановская призвала приложить больше сил для диалога с Россией

Белорусской оппозиции следует приложить больше сил для начала диалога с Россией, заявила экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

«Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше сил для начала диалога с Россией», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на RFI.

По ее словам, это необходимо, чтобы «общение» оппозиции «с лидерами других стран не воспринималось как-то негативно».

Как рассказала Тихановская, оппозиция на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что готова к диалогу с российскими властями и что для белорусской оппозиции важно это общение. По словам Тихановской, Макрон поддерживает это стремление и готов ему «всячески посодействовать».

Кроме того, Тихановская заявила, что фамилия президента Белоруссии Александра Лукашенко была включена в санкционный список оппозиции, переданный Евросоюзу.

Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с Макроном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

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