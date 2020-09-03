Около порта Бейрута обнаружили 4 тонны нитрата аммония

На въезде в порт Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило склады с более 4 тоннами нитрата аммония.

«На основании запроса таможенной службы порта Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружили четыре склада за пределами гавани близ въезда №9. Выяснилось, что на складах 4 тонны 350 килограмм (нитрата аммония)», – передает заявление армии РИА «Новости».

Ранее директор порта Басем Кейси заявил, что взрывоопасные вещества все еще находятся на территории гавани. Таможенная служба должна вывезти их из столицы.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6000 пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.