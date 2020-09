Прокуратуре могут разрешить возбуждать дела против дипломатов Эксперт: Защита исторической правды лежит в основе государственности России Россия направила боевые корабли на помощь танкеру в Индийском океане 3 сентября 2020, 13:15 Текст: Алексей Дегтярев

Российские боевые корабли из состава Тихоокеанского флота направились на помощь танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО). «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви», направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», – цитирует ТАСС сообщение центра. Ранее СМИ сообщали, что на танкере произошло возгорание. Пожар, по этим данным, начался в машинном отделении, но пламя пока не достигло трюмов с нефтью. На судне могут быть до 23 человек. На помощь New Diamond направили корабли ВМС Шри-Ланки.

