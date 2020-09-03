В Германии заявили, что Берлин навредит себе в случае остановки «Северного потока – 2»

Правительство ФРГ должно поднять вопрос реализации проекта «Северный поток – 2» в свете новых данных по инциденту с блогером Алексеем Навальным, однако если газопровод не будет достроен, Берлин навредит самому себе, заявил руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Ишингер заявил в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk, что «мы, конечно, навредим самим себе, если не достроим трубопровод», передает ТАСС.

«Я не стал бы легкомысленно выносить его на повестку, но если правительство ФРГ ожидает от своих партнеров ясного совместного ответа, то нельзя будет избежать обсуждения темы «Северного потока – 2», – предположил он.

Глава мюнхенского форума также заявил, что в отношениях с Москвой «сейчас невозможно действовать business as usual (как обычно)».

«Нужно обсуждать целый спектр мер. Первым шагом мог бы стать отзыв послов (стран) ЕС (в Москве) для консультаций», – отметил Ишингер.

По его словам, «это обычный шаг для выражения недовольства», однако в сложившейся ситуации, на его взгляд, «только этого недостаточно, нужно вынести на повестку также экономические проекты (с Россией)».

Одновременно Ишингер высказал мнение, что Москва вряд ли «будет действительно активно сотрудничать в прояснении инцидента» с Навальным.

В эфире телеканала АРД Ишингер также подчеркнул, что Запад не может объявить полный бойкот России в свете новых данных по инциденту с блогером, так как без Москвы не решить целый ряд глобальных проблем.

«Мы нуждаемся в России в климатической политике, в политике в отношении Украины – во многих областях». Мы не можем сейчас, так сказать, возвести стену между Западом и Россией», – подчеркнул Ишингер.

Тем не менее, по его словам, Западу нужно «провести ясные границы» в свете ситуации вокруг Навального.

В то же время Ишингер напомнил, что строительство нового газопровода уже почти завершено, поэтому выход из этого проекта является, по его словам, очень сложным вопросом, отмечает Deutsche Welle.

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Зодер заявил в прямом эфире телеканала N24, что «Северный поток – 2» – это коммерческий проект, прямо не связанный с произошедшим с Навальным, но в свете новых обстоятельств создается непозитивный контекст, передает РИА «Новости».

Напомним, Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, заявил, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что немецкая сторона не проинформировала Москву о своих выводах об «отравлении».

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против блогера.

Заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Между тем минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в США поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. Глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за этой ситуации.