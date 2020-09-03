В России испытали керамическую броню

Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) успешно завершил баллистические испытания керамических бронепластин, которые могут использоваться для защиты людей и военной техники, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Бронепластины из корундовой керамики продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий планируется начать в ближайшее время», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Новинку, разработанную Уфимским агрегатным производственным объединением, испытывали в Научно-исследовательском институте стали. Испытания бронепластин прошли в несколько этапов.

В начале по керамическим пластинам велась стрельба из 7,62-миллиметровой снайперской винтовки Драгунова. Затем бронепластины испытывались в составе защитной экипировки. Все испытания бронекерамика прошла успешно.

«Создание керамической брони – одно из наиболее перспективных направлений развития средств бронезащиты. Она легче и меньше по размерам, но в то же время более плотная по структуре, чем броневая сталь. Пластины из корундовой керамики способны защитить не только личный состав, но и воздушную, сухопутную и морскую технику от бронебойных пуль и снарядов», – приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова.

Корундовая керамика – сверхтвердый материал, который изготавливается на основе оксида алюминия. Прочность такой керамики выше прочности стали.

Напомним, ранее сообщалось, что бронежилеты, защиту техники и других военных объектов в перспективе планируется создавать на основе нанопорошка карбида бора.

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