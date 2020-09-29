В правительстве Алтая вопрос о вотуме недоверия главе назвали частным мнением депутатов

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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В правительстве Алтая вопрос о вотуме недоверия главе назвали частным мнением депутатов

    29 сентября 2020, 19:31

    Текст: Ольга Никитина

    Решение 14 депутатов Госсобрания Республики Алтай – Эл Курултай вынести вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину назвали в правительстве республики «частным мнением».

    На очередной сессии во вторник 14 из 41 депутатов Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай вынесли на рассмотрение сессии вопрос о вотуме недоверия Хорохордину, связав это с систематическим неисполнением главой своих обязанностей.

    «Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, изложенной в обращении, подписанном частью депутатов. В нем выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», – сказал ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

    По его словам, процедура принятия или непринятия решения о выражении недоверия главе региона прописана в регламенте госсобрания. Максимов отметил, что если руководство парламента после изучения мотивов, которыми руководствовались депутаты, каких-либо подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу, примет решение о внеочередной сессии, то дальнейшие действия будут определяться в соответствии с регламентом.

    «Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», – подчеркнул Максимов.

    Олегу Хорохордину 48 лет, он возглавлял регион с марта 2019 года как врио главы республики. Победив на выборах в ходе Единого дня голосования в сентябре, Хорохордин вступил в должность главы региона в октябре 2019 года.


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