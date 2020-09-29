В правительстве Алтая вопрос о вотуме недоверия главе назвали частным мнением депутатов

Решение 14 депутатов Госсобрания Республики Алтай – Эл Курултай вынести вопрос о вотуме недоверия главе региона Олегу Хорохордину назвали в правительстве республики «частным мнением».

На очередной сессии во вторник 14 из 41 депутатов Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай вынесли на рассмотрение сессии вопрос о вотуме недоверия Хорохордину, связав это с систематическим неисполнением главой своих обязанностей.

«Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, изложенной в обращении, подписанном частью депутатов. В нем выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», – сказал ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

По его словам, процедура принятия или непринятия решения о выражении недоверия главе региона прописана в регламенте госсобрания. Максимов отметил, что если руководство парламента после изучения мотивов, которыми руководствовались депутаты, каких-либо подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу, примет решение о внеочередной сессии, то дальнейшие действия будут определяться в соответствии с регламентом.

«Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», – подчеркнул Максимов.

Олегу Хорохордину 48 лет, он возглавлял регион с марта 2019 года как врио главы республики. Победив на выборах в ходе Единого дня голосования в сентябре, Хорохордин вступил в должность главы региона в октябре 2019 года.