Киеву предрекли инфраструктурный коллапс

Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, заявил кандидат в мэры от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Кучеренко указал, что проблемы города накапливались десятилетиями, и это «касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети», а также проблема достройки метро, передает УНИАН.

В случае победы на выборах он обещает, среди прочего, полный аудит города, замену старого жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и решение транспортных проблем.

Источниками финансирования этих проектов он назвал бюджетные и инвестиционные средства.

Отметим, что украинская столица регулярно сталкивается с инфраструктурными проблемами разного рода. При этом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что твердо решил участвовать в выборах городского головы. Газета ВЗГЛЯД также писала, что на пост мэра Киева претендует необычный для Украины политик.