Кличко твердо решил участвовать в выборах мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в выборах городского головы, даже если Верховная Рада примет законопроект о столице.

«Мое решение не изменилось. Я хочу жить в европейской стране. И я лучше, чем кто другой, знаю, что без борьбы победы не бывает. И поэтому я буду бороться. Бороться, чтобы Киев был европейским городом, чтобы европейские ключевые принципы были в нашем городе, в нашей стране. Однозначно буду бороться», – цитирует Кличко УНИАН.

По его словам, от многих начатых проектов зависит привлекательность столицы и комфортная жизнь в ней. Для Кличко «это является ключевой мотивацией для участия в предстоящих выборах».

Кличко подчеркнул, что на посту мэра ему удалось многое сделать, однако «еще осталось очень много вызовов, которые на сегодняшний день находятся в процессе реализации».

Законопроект о столице внесла в Раду фракция партии «Слуга народа». Он предусматривает разделение должности мэра и председателя КГГА.

Реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В документе предлагается назначить внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета на 8 декабря.

Ранее Кличко обратился Раду с просьбой распустить Киевский горсовет и назначить досрочные выборы.

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