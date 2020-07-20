На пост мэра Киева претендует необычный для Украины политик

Человек, осуждающий «сотника» Парасюка за убийства на Майдане, с осторожностью относящийся к идее вступления Украины в НАТО и возражающий против запретов русского языка на Украине. Все это – Ирина Верещук, соратник Зеленского и кандидат на пост мэра Киева. Похоже, впервые в политической элите Украины появилось нормальное человеческое лицо. Но сможет ли она стать мэром украинской столицы?

Победа на внутрипартийных праймериз«Слуги народа» (отбор кандидатов на пост мэра Киева) Ирины Верещук вызвала большой интерес. А ещё больший интерес вызвал её недавний пост в «фейсбуке», в котором она напомнила скандально известному «сотнику» Парасюку об уголовной ответственности за преступления на Майдане. Так кто же такая эта Ирина Верещук?

Ирина Верещук родилась в 1979 году в городке Рава-Русская на Львовщине. У нее два высших образования (военное и юридическое), училась также во Львовском региональном институте госуправления и стажировалась в Польше. Она служила в армии, работала в горсовете и районной администрации, а в 2010 году была избрана мэром Равы-Русской, став самым молодым мэром Украины.

Интересный момент состоит в том, что выдвигалась она при поддержке партии «Сильная Украина» бизнесмена и политика Сергея Тигипко. Тогда в его команде работали такие значимые фигуры нынешней власти, как Дмитрий Разумков (сейчас спикер Верховной рады) и Евгения Кравчук (зампред фракции в Раде).

Кажется, главным её достижением на посту мэра стало обращение в конце 2013 года к Европейскому Союзу с призывом подписать Соглашение об ассоциации с Равой-Русской, считая официальную позицию властей Украины о приостановлении евроинтеграции не соответствующей интересам территориальных общин. Во всяком случае, благодаря этому шагу она приобрела общенациональную известность – в качестве «сепаратиста».

В феврале 2015 года она покинула должность, обвинив Киев в том, что он отбирает деньги у регионов под предлогом децентрализации. Позже возглавила Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, а в 2017 году стала доцентом Киевского педагогического университета.

Многое говорит о её прошлом запись в фейсбуке, на которую мы ссылались в самом начале:

«Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе. Что-то там говорит, каким я была мэром в Раве-Русской и каким я буду мэром в Киеве.

По понятным причинам он и такие как он теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельных участках в Раве-Русской. Одним словом, рагульский бред.

Об авторе этих фейков достаточно помнить следующее: 20 февраля 2014 из окон Киевской консерватории стрелял именно он. Недавно, в интервью Гордону естественная гордость и склонность к хвастовству заставила фигуранта признать на камеру факт стрельбы из окна консерватории по территории Майдана независимости. Ему бы молиться, чтобы закон об амнистии вдруг не отменили, а он политические комментарии дает. Странно. Но ничего не сделаешь. Они такие, поросюки».

Тут надо пояснить, что в данном случае речь идёт о давнем конфликте. В 2014 году Верещук проиграла Парасюку на выборах в одномандатном округе, а в 2015 году покинула пост мэра в немалой степени из-за обвинений в коррупции со стороны Парасюка... Кроме того, её гражданский муж – офицер спецназа. Возможно – один из тех, в кого стрелял Парасюк.

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В общем, достаточно типичная представительница «Слуги народа» – человек, как принято говорить, с активной жизненной позицией, уже пытавшийся попасть в политику, но не закрепившийся в ней, немного грантоед, немного – профессиональный патриот. В Верховную Раду прошла по списку партии «Слуга народа», работает в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. При правительстве Гончарука была представителем Кабмина в Раде (видимо сыграло роль грантовое прошлое). В партии Верещук небезосновательно считается принадлежащей к группе спикера Разумкова, который проводит свою политическую линию – более умеренную, чем линия окружения президента.

Интересный момент связан с тем, что она поддерживает отношения с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским – создателем компании «Буризма», в руководство которой входили бывший президент Польши Александр Квасьневский (связанный с поддерживающим Зеленского олигархом Виктором Пинчуком) и сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Т.е., она входит в пул Демократической партии США.

В отличие от многих своих коллег, она не просто активна и способна отстаивать свою позицию, но и может эту позицию внятно изложить. Все люди, сталкивавшиеся с ней, подчёркивают её личные качества. Вот, например, что пишет журналистка «Страны.уа» Олеся Медведева:

«С Ириной я познакомилась не так давно, чуть меньше года назад, но меня поразил ее поступок, не слова, а именно поступок. Я бежала на эфир 112 канала, была тема НАТО. Предварительно я видела раскладку гостей, Ирина была напротив меня, то есть моим оппонентом. Я категоричный противник НАТО (думаю, это никого не удивит), а она была за.

Я опаздывала, неслась по улице в туфлях и, в итоге, потеряла каблук. На эфир я уже пришла как «хромая уточка». Гостевые редакторы не смогли найти мне обувь на замену, а в эфире дефект был бы виден. Но помощь пришла, откуда её не ждали.

Ирина, в тот момент мы даже не познакомились, предложила мне свои туфли (у неё были запасные) и они мне подошли. Просто, абсолютно спокойно дала свои туфли абсолютно чужому человеку.

Вот такая история про поступок одного Человека».

Что касается политических взглядов Верещук, то они типичны для её окружения. Она человек взглядов, безусловно, прозападных, сторонник вступления Украины в ЕС.

Но вот относительно НАТО у неё позиция осторожная – она скорее симпатизирует позиции Финляндии, которая с альянсом сотрудничает, но не вступает, чтобы не провоцировать конфликт с Россией.

Её никак нельзя счесть любительницей «русского мира». В ходе известного конфликта с Порошенко она обвиняла его в том, что он поздравил Путина с днём России. Доказать она это не смогла, но вскоре были опубликованы очередные «плёнки Деркача», которые показали, что «зрада» там ещё более масштабная. Естественно, она считает, что «возвращение Крыма – вопрос времени» и т.п..

При этом она вовсе не является ярой националисткой. Верещук, например, возражает против нынешней языковой политики, считая, что практика запретов на использование русского языка только вредит украинскому языку и провоцирует конфликты.

Она выступает за национальное примирение. Особенно характерным был её пост в фейсбуке в связи с годовщиной 2 мая: «Одесская трагедия – это одна из наших ран, которая не заживает. С такими ранами трудно идти дальше. (...) Но путь в будущее лежит через прощение. Пока мы не найдем мир в нашем прошлом, не будет мира в нашем будущем. Поэтому сегодня мы должны попросить прощения. Прощения перед теми, чьи жизни не сохранили шесть лет назад: и в Одессе, и в Киеве, и в других городах Украины». Разумеется, такой текст вызвал бурное негодование у «патриотической общественности», которая до сих пор убеждена в том, что те события устроили «российские наёмники»...

Она выступает против войны, но Минские соглашения считает при этом «позорной капитуляцией» и невыполнимыми без встречных шагов со стороны России. В частности, она возражает против предоставления Донбассу особого статуса.

В общем, её взгляды соответствуют взглядам большинства украинцев (по крайней мере – западных). Она сочувствовала идеям Майдана, но осуждает методы, которыми была взята власть. Она за мир – но не любой ценой. Верещук не радикальна и производит впечатление разумного и вменяемого человека, с которым можно вести диалог.

Что же касается перспектив Верещук в борьбе за пост мэра Киева, то они не слишком определённые. Вне всякого сомнения, Виталий Кличко очень слабый мэр и при нём столица Украины приходит в упадок. Однако его персональный избирательный рейтинг сейчас составляет свыше 40%, в то время как максимум, на что может рассчитывать представитель «Слуги народа» в городе, – менее 20% (текущий рейтинг партии). Верещук уж точно не может рассчитывать на большее, поскольку она плохо известна в городе и не является для его жителей «своей» (типичная «понаехавшая» с Галичины).

Большинство экспертов склоняется к мнению, что задача Верещук – не составить конкуренцию действующему мэру, а провести как можно большую фракцию в горсовет и заставить мэра считаться с партией. С самим же Кличко Зеленский якобы договорился или договорится в ближайшее время. Впрочем, можно себе представить условия, при которых Верещук выйдет во второй тур с Кличко, но она всё равно проиграет.

Резюме: впервые в политической элите Украины появилось нормальное человеческое лицо, не связанное со старой, домайданной властью, но и сильно отличающееся от новой – постмайданной. Хочется надеяться, что в дальнейшем России придётся всё чаще сталкиваться именно с такими украинскими политиками.