Генштаб назвал число призываемых в армию новобранцев

Почти 130 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил России в ходе осеннего призыва, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тыс. человек», – передает ТАСС слова Бурдинского на брифинге в связи с начинающимся 1 октября призывом.

По словам генерала, «мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в вооруженные силы».

Он отметил, что военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.

Генерал напомнил, что в ходе весеннего призыва доставка молодого пополнения (135 тыс. человек) проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно- транспортной и гражданской авиации. При этом возможности контактов призывников с посторонними лицами, как на призывных и сборных пунктах, так и при следовании к местам прохождения службы, исключались.

По словам Бурдинского, опыт весенней призывной кампании, прошедшей в условиях пандемии, будет учтен при проведении осеннего призыва в российскую армию.

«Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в вооруженные силы», – сказал он.

Генерал отметил, что военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.

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