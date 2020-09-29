Рубль снизился к доллару Евро поднялся выше 93 рублей 29 сентября 2020, 11:26

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Курс рубля продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти: евро подскочил выше 93 рублей, обновив максимум с января 2016 года, доллар движется в сторону 80 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами «завтра» на 10.14 мск вторника рос на 81 копейку – до 93,07 рубля, курс доллара – на 66 копеек, до 79,74 рубля, передает «Прайм». Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,84% – до 42,51 доллара за баррель. Ранее в Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля. Газета ВЗГЛЯД писала, чем закончится сильнейший обвал рубля.

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