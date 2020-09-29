Коротченко объяснил страхи НАТО перед «российским вторжением» в Прибалтику

«Судя по учениям, которые проводит НАТО, отрабатываются варианты ударов по Калининградской области, а затем ее оккупация и уничтожение сил Балтийского флота. У России, напротив, нет плана нападения на Прибалтийские государства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя утверждения Forbes о планах России «отрезать самых слабых членов НАТО – прибалтов – от союзников».

«В последние четыре года западными стратегами муссируется тема о том, что Россия может воспользоваться так называемым Сувалкским коридором, разделяющим Калининградскую область и Белоруссию, и отрезать Прибалтику от остальных стран НАТО», – отметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Издание Forbes на днях опубликовало материал, посвященный отработке американскими бомбардировщиками В-52 ударов по Калининградской области. «Если Россия попытается воспользоваться географией Балтийского региона, чтобы отрезать самых слабых участников НАТО (прибалтийские страны – прим. ВЗГЛЯД) от альянса, то войска НАТО могут дать отпор, сокрушив Калининград», – говорится в публикации Forbes.

Очевидно, что Россия не предполагает никаких отсечений Прибалтийских стран с целью установления контроля над ними, и в целом – Москва не планирует первой нападать на страны НАТО и воевать с альянсом, подчеркнул Коротченко. «Напротив, судя по учениям, которые проводит НАТО, отрабатываются варианты ударов по Калининградской области, а затем ее оккупация и уничтожение сил Балтийского флота», – добавил эксперт.

«Утверждения Запада о том, что в ответ на российскую агрессию будут наноситься удары по Калининграду, это провокационный сценарий», – указал Коротченко.

В материале Forbes говорится, что Калининград «ощетинился» зенитными ракетами комплексов С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и ракетами класса «земля – земля» «Искандер». «Это российская заноза в боку НАТО», – говорится в статье.

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин сообщал, что 31 августа три бомбардировщика В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и в других западных регионах России. В минувшую субботу российский Генштаб заявил о предотвращении опасных инцидентов при полетах авиации НАТО у границ России.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.