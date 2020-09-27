Семья Ефремова заподозрила Пашаева в мошенничестве

Семья актера Михаила Ефремова собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества, сообщил источник из окружения артиста.

«В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий и в суде, когда слушалось дело. После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений, семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», – приводит слова источника ТАСС.

Он утверждает, что родственники артиста также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка разговора Пашаева и Ефремова скрытой камерой попала в СМИ.

Напомним, 21 сентября глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева. Речь идет о публикациях, согласно которым «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». СМИ утверждают, что Пашаев якобы обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь. Пашаев заявил, что не боится проверок.

В сентябре квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Сам Пашаев признал факт нарушения Кодекса этики в общении со СМИ.

18 сентября Пашаева лишили статуса адвоката сроком на год. Эта санкция была применена в отношении Пашаева в четвертый раз. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Эльман Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Артист получил восемь лет колонии общего режима, после чего отказался от услуг Пашаева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД