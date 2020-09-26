Рост заболеваемости COVID-19 в Белоруссии объяснили акциями протеста

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в республике акции протеста являются причиной ежедневного прироста выявленных случаев распространяемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

По данным Пиневича, в последние дни в Белоруссии наблюдается ежедневный прирост инфицированных коронавирусом на уровне более 300, передает РИА «Новости».

«Если говорить о причинах [роста заболеваемости], они лежат на поверхности. Эпидемический процесс – это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста). Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины», – заявил Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, сложившаяся ситуация настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию». «Очень бы не хотелось… возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной… Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты», – сказал Пиневич.

Напомним, 15 сентября Минздрав Белоруссии объявил о начале испытаний российской вакцины от коронавируса. Днем ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что республика первой из зарубежных стран получит российскую вакцину от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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