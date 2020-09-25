Венгрия выступила против новых санкций в отношении России

Во введении новых санкций в отношении России в связи с историей с блогером Алексеем Навальным нет необходимости, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

«С точки зрения Венгрии мы не видим, почему нам нужно это делать. Но если Европейский союз хочет инициировать это, мы готовы обдумать», – заявил Орбан в интервью Reuters, передает РИА «Новости».

По его мнению, санкции против России – это неразумно.

«Мы должны быть очень, очень жесткими в военном плане по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли», – уверен он.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.