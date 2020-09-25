У младшего сына Ефремова подтвердился коронавирус

Коронавирус выявлен у 10-летнего сына Михаила Ефремова Бориса, сообщил друг семьи Алексей Лобарев.

По его словам, у ребенка «подтвердился ковид».

«Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников», – приводит слова Лобарева НТВ.

Он сообщил, что «все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный».

Ребенок чувствует себя хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно и без температуры.

У супруги Ефремова Софьи Кругликовой и дочерей результаты тестов оказались отрицательными. Семья самоизолировалась на подмосковной даче.

Напомним, сам Михаил Ефремов в сентябре был приговорен к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД