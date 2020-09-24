Адвокат Колесниковой задержана в Белоруссии

Адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак задержали за административное правонарушение, сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Да, она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска», – передает ее слова ТАСС.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение.

Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям». Ей предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.