Несколько супермаркетов в Москве закрыли за нарушение масочного режима

В Москве несколько крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли за нарушения масочного режима, сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», – цитирует ТАСС Немерюка.

На данный момент в городе за такие нарушения закрыли 43 предприятия торговли.

Срок приостановки работы магазина устанавливает суд, отметил глава департамента. Работа может быть приостановлена на срок до 90 дней, альтернативой может стать штраф, указал главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Юго-Восточному административному округу Петр Майоров.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль раскритиковал граждан России за несоблюдение масочного режима. Он подчеркнул, что россиянам следует более ответственно относиться к эпидемиологической ситуации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД