Рошаль раскритиковал россиян за несоблюдение масочного режима

Россияне должны серьезнее относится к эпидемиологической ситуации и соблюдать масочный режим, заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Беспечности не должно быть. Я действительно сторонник масочного режима и говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет ничего эффективнее маски в возможности оттянуть и дать системе здравоохранения подготовиться. Посмотрите, что делается на улицах, в той же Москве: толпы без масок в компаниях – это жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого не понимает? Нам экскурсии устраивать в реанимационные отделения, чтобы люди это ощутили?» – передает ТАСС слова Рошаля на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Рошаль также подчеркнул, что масочный режим не соблюдается даже на высоком уровне.

«Даже в картинках с совещаний по ТВ все на высоком уровне сидят без масок. Я думаю, что это неправильно. Я разговаривал с Анной Юрьевной Поповой (главой Роспотребнадзора) на эту тему и приводил конкретные примеры – она согласна», – отметил он.

Кроме того, Рошаль призвал не пугать людей и разъяснять разницу между заболевшими новой коронавирусной инфекцией и носителями вируса.

«Мне кажется, что мы иногда очень пугаем народ числом заболевших, что мы считаем тех бессимптомных больных, у которых COVID-19 обнаружился, заболевшими. Когда народ слышит «шесть тысяч, семь тысяч» – с ума же можно сойти. Я думаю, что народу надо объяснить. И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших», – сказал Рошаль.

Он добавил, что чем больше будет проводиться исследований, тем больше будет выявленных носителей. «Меня больше волнуют цифры, сколько тяжелых, сколько в реанимации, сколько на ИВЛ именно с этой патологией. Я думаю, это очень важно. И последние цифры, которые [показали] подъем – надо еще разобраться, что это связано именно с COVID-19 или с началом ОРВИ, гриппа», – отметил Рошаль.

Он подчеркнул, что достижения России в борьбе с коронавирусом неоспоримы. «И расслабляться, я думаю, не нужно, хотя сделано очень много. И нам не стыдно за то, что мы сделали в России. Вообще отдельно хочу сказать, что самопожертвование медицинских работников не знало и не знает границ, фактически с открытым забралом бросились [на борьбу с коронавирусом]», – сказал президент Национальной медицинской палаты.

Ранее пассажиров без масок и перчаток оштрафовали почти на 240 млн рублей в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД