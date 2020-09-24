Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,37% и достиг 2905,55 пункта, а индекс РТС – на 0,69%, до 1187,48 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 показатели ускорили падение: индекс Мосбиржи находился на отметке 2898,47 пункта (-0,61%), индекс РТС – на уровне 1184,57 пункта (-0,94%).