Роскосмос рассекретил документы о первой доставке пробы грунта с Луны

Роскосмос опубликовал на сайте рассекреченные документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны.

Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16», которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса», – говорится в сообщении.

Всего на сайте госкорпорации представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.

В документах рассказывается, что советская лунная программа предусматривала в 1977 году высадку на обратной стороне Луны с возвращением проб грунта на Землю.

В 1978 году планировалось запустить новый луноход, а в 1979–1980-х провести фотографирование всей поверхности Луны и ее отдельных районов с целью создания полной карты Луны.

Однако в материалах говорится, что планы так и не были осуществлены. Последней советской станцией на Луне стала «Луна-24», совершившая полет в 1976 году. Впоследствии первым на обратную сторону спутника Земли высадился китайский аппарат «Чанъэ-4» в 2019 году.

Россия планирует совершить первый запуск к Луне в 2021 году – это должна быть станция для отработки технологии мягкой посадки.

Также СССР в конце 1960-х хотел первым разместить на Луне астрономическую обсерваторию.

«Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд», – говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Предполагалось, что астрономическая обсерватория будет создана на базе лунной посадочной станции Е-8 и запущена к Луне с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия», руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета, которая позволяет отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.

Между тем российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел». Трехмерную карту Луны перед его полетом составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

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