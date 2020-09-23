В Ростове открылся форум «Без срока давности»

В рамках проведения межрегионального исторического форума «Без срока давности: трагедия мирных жителей в годы Великой Отечественной войны» донские архивисты провели презентацию-экскурсию по уникальной выставке для студентов и преподавателей ЮФУ, представителей Российского исторического общества и Поискового движения России.

Выставка «Без срока давности» подготовлена из архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на временной оккупированной территории Ростовской области, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Архивистами области в кратчайшие сроки проделана огромная работа: просмотрено и изучено более тысячи дел. Выявлена информация по 33 районам и городам Ростовской области, где имеются места массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных нацистскими оккупантами. Выставка направлена на формирование общественного мнения осуждающего преступления нацистов против человечности, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и памяти о подвиге советского народа», – отметил руководитель комитета по управлению архивным делом Виталий Захаров.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

Также в рамках форума в Южном федеральном университете прошел круглый стол «Новые возможности в изучении трагедии мирного населения: проект « Без срока давности».

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности» донскими архивистами отобрано из уже выявленных и оцифрованных документов 83 объекта экспонирования, из них 32 фотоиллюстративных материала и 51 текстовый документ, свидетельствующий о преступлениях нацистов против мирного населения Ростовской области в годы ее оккупации в 1941-1943 годах.

Проект «Без срока давности» реализуется в Год Памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению президента России Владимира Путина. В рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории, проведение поисковых работ на местах захоронения мирных жителей и просветительских встреч, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Презентация уникального многотомного сборника архивных документов «Без срока давности» состоится в рамках Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 20-21 ноября в Музее Победы в Москве.

Один из важных этапов проекта – выставки архивных документов, открытые во всех регионах России, подвергнутых оккупации в годы войны. Работу по подготовке выставок провели специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов. Так среди документов выставки «Без срока давности» в Ростове-на-Дону представлены акты, свидетельствующие о расправе над советскими гражданами у ствола шахты им. Красина сотрудниками Шахтинского гестапо.

Также представлен приказ оккупантов по Песчанокопской районной управе о мобилизации населения на принудительные работы от 16 января 1943 года и докладная записка Ростовскому областному комитету ВКП (б) от Алексеева-Лозовского районного комитета «О зверствах и грабежах, чинимых немецко-фашистскими разбойниками в период оккупации нашего района» от 2 апреля 1943 года, кроме того, опубликованы документы о зверствах фашистских оккупантов, в том числе о фактах массового расстрела еврейского населения в поселке Змиевском от 1943 года.