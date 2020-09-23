МИД: Берлин не предоставил доказательств наличия «Новичка» в анализах Навального

ФРГ до сих пор не поделилась с Россией данными, которые бы подтверждали якобы наличие отравляющего вещества «Новичок» в анализах блогера Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Берлин не оказал содействия для проведения беседы с Навальным российских следователей, напомнили в МИД.

Запад развернул кампанию дезинформации вокруг ситуации с Навальным, риторика о причастности России неприемлема, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

МИД подчеркнул, что доказательств причастности России к ситуации с Навальным не существует.

«Мы все становимся свидетелями того, как западные страны, руководство этих [западных] стран, официальные лица, институты, интеграционные институты, объединения, в которых лидируют соответствующие западные государства, развернули массированную дезинформационную кампанию вокруг ситуации с российским гражданином Навальным. <...> Мы считаем такого рода риторику просто недопустимой. Никаких доказательств некоего российского участия, как они говорят «российского следа», в произошедшем нет и быть не может», – приводит ТАСС заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона не исключает, что Германия намерена поддержать тезис о нежелании Москвы сотрудничать в ситуации с Навальным, однако это ложное утверждение, отметили в министерстве.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.