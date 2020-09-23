Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году

Госдума приняла закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.

Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах – на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку, передает РИА «Новости».

В части табака – это уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и это действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри России, пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом он заверял, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка в связи с планируемыми изменениями ставок. Поэтому сейчас министерство совместно с Минсельхозом будет прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака.

Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (4%) к ставкам, установленным на 2022 год.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.

Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже.

Напомним, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства подтвердил планы повысить акцизы на табак.

Представители производителей табачной продукции отметили, что повышение ставки акциза на сигареты на 20% может привести к росту цены пачки сигарет в среднем на 20 рублей.