Лоза объяснил падение популярности западной музыки в России «строем души»

Россиянам по сути и духу за последнее время стала более близка русская музыка, нежели иностранная, к тому же российские исполнители начали создавать песни «не хуже западных», поскольку обладают той же техникой, заявил газете ВЗГЛЯД российский певец и композитор Юрий Лоза, комментируя повышения интереса к русскоязычной музыке.

Представители сервиса «Яндекс.Музыка» рассказали TJ, что за последнее десятилетие пользователи стали в семь раз чаще слушать русские треки. Также к 2020 году у слушателей заметили изменения и в предпочтениях жанров. В пятерку самых популярных за текущий год вошли российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус.

«За последнее время очень сильно сдулась западная музыка. Просто люди хотят слушать то, что им нравится. А то, что делается на Западе сейчас – малоинтересно. Там же у них сейчас волна рэпа, которая их захлестнула, а этот жанр по сути и духу – все же не наша музыка. Поэтому, наши люди ищут то, что соответствует их духовному настроению», – говорит Лоза.

Он объясняет, что у любого человека, который жил на территории постсоветского пространства, «минорный строй души». То есть россияне не могут с таким же трепетом слушать музыку в стилях, которые популярны на Западе: кантри, рок-н-ролл, буги-вуги, блюз и все мажорное.

«Сейчас стала очень популярна старая эстрада. Модно стало переделки старых песен делать – каверы. Если там на Западе для нас ничего не делают, а когда они сочиняют, не учитывают наши вкусы, соответственно слушатели начинают искать что-то другое. Причем наши исполнители стали более самостоятельные», – считает Лоза.

Как в России, так и на Западе, продолжает композитор, одна и та же техника, а значит, одинаковые возможности. Он вспоминает, что еще 30 лет назад в стране невозможно было купить хорошую качественную гитару, «приходилось заказывать ее из-за границы». Теперь, смотря на зарубежных исполнителей, русский человек понимает, что и у нас есть то же самое.

«Таким образом мы просто перестали смотреть на западных исполнителей с таким трепетом. То есть наш театр не хуже, балет – не хуже, кино научились делать такое же дорогое и бестолковое, то есть все то же самое. Музыка такая же, рэперы такие же – что английские тексты не поймешь, что наши поют – не поймешь. Одно и то же все», – уверен Лоза.

Ранее в «Яндекс.Музыке» сообщили, что самым популярным треком после снятия режима самоизоляции стала песня «Я свободен» рок-исполнителя Валерия Кипелова.