Песня «Я свободен» стала самой популярной после снятия самоизоляции

Песня «Я свободен» в исполнении Валерия Кипелова стала самым популярным треком после снятия режима самоизоляции, сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка».

«Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова «Я свободен». В топ также вошли «I Want to Break Free», «We Are The Champions» группы Queen, «Stayin Alive» группы Bee Gees, «Feeling Good» группы Muse», – передает РИА «Новости» данные исследования сервиса.

Так, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню «Летние вечера» группы «Дайте танк (!)», а на вечеринку - под «Плачу на техно» дуэта Cream Sodа и «Хлеб» «Видели ночь» группы Zdob si Zdub, говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,1 тыс. слушателей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения.

